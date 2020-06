ID.3 mit VW-Wallbox

Während die Auslieferung der ersten ID.3-Fahrzeuge wegen einiger noch nicht nutzbarer Funktionen auf September verschoben wurde, bringt Volkswagen zumindest schon einmal die Wallbox für den ID 3 auf den Markt. Sie kann ab sofort online oder beim Händler bestellt werden. Die ersten Geräte wurden in diesen Tagen bereits an Kunden ausgeliefert.

Der ID-Charger wird in drei Versionen angeboten. Die Basisversion gibt es in Deutschland für 399 Euro. Die vernetzteren Ausführungen Connect und Pro kosten 599 Euro und 849 Euro und folgen in Kürze. Alle Versionen bieten bis zu 11-kW-Ladeleistung und können für alle Elektroautos mit Typ-2-Stecker verwendet werden. Auf Wunsch organisiert Volkswagen auch die Installation. Zusätzlich können Interessenten einen kostenlosen Online-Vorab-Check vornehmen.

