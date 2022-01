ID Buzz – Die Weltpremiere

Die Weltpremiere des elektrischen VW ID Buzz soll am 9. März stattfinden. Per Twitter gab Volkswagen-Chef Herbert Diess bekannt: „The legend returns on 03/09/22“. Also: Die Legende kommt am 9.3.2022 zurück. Und VW-Markenchef Ralf Brandstätter bestätigt: „Die elektrische Neuauflage des VW Bulli kommt im Frühjahr 2022.“ Bei uns startet der ID Buzz voraussichtlich im Herbst. Preise und Ausstattungen sind noch nicht bekannt.

Auch in Sachen Antrieb und Reichweite kann die Bulli-Gemeinde weiterhin nur spekulieren. Man vermutet, dass der auf der MEB-Plattform basierende ID Buzz eine größere Batterie als die bisherigen E-Autos von VW bekommt. Möglich wäre auch ein 111-kWh-Akku statt der bisher maximalen 77 kWh. Damit wären dann Reichweiten von bis zu 600 Kilometern denkbar. Für 2025 hat VW auch schon einen elektrischen ID California angekündigt.

