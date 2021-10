ID Life: Einstiegs-Elektriker für Junge

ID Life, die Studie für den Einstiegs-Elektriker für Junge steht also. Wir berichteten bereits. 2025 soll er kommen. Er soll laut VW vor allem eine junge, urbane Zielgruppe ansprechen. Rein batterieelektrisch. Mit einer Kombination von nachhaltigen Elementen und Digitalisierung. Zum Einstiegspreis von um die 20.000 Euro. Soweit so gut.

Autokino und Spielwiese

Mit 4,09 m Länge, 1,85 m Breite und 1,59 m Höhe zeigt der kleine ID Life als Einstiegs-Elektriker für Junge aber innere Größe. Man spielt die Vorteile der Crossover-Karosse und des Elektroantriebs voll aus. Den Zugang gewährt er aber nicht jedem. Kamera und Gesichtserkennungs-Software regeln, wer Zutritt hat. Zu der variablen Sitzlandschaft. Die lässt sich – etwa während der Ladezeit – in eine „Cinema“- oder „Gaming“-Lounge verwandeln. Von innen fährt da eine Leinwand vor die Windschutzscheibe. Und die Sitze lassen sich in eine echte Lounge-Position fahren. Autokino oder Gaming der anderen Art.

Kamera-basiert und Open Air

Bei der Fahrt – ein digitales Bedienkonzept. Kameras und ein Display ersetzen sowohl die Außen- als auch den Innenspiegel. Mit Hilfe eines Touch-Bedienfeldes kann man den Blinker, die Hupe und den Scheibenwischer ansteuern. Unter anderem. Einbindung und induktives Laden des Smartphones obligatorisch. Gleiches gilt für Navigations-, Kommunikations- und Infotainment-Funktionen sowie den Online-Zugriff auf sämtliche Fahrzeugdaten.

Das Dach des ID Life besteht aus Luftkammer-Textil, das senkt das Fahrzeuggewicht. Außerdem kann man es abnehmen. Open-Air-Feeling also auch inbegriffen.

Platz ist auch im Kleinsten

Als Einstiegselektriker für Junge braucht der ID Life auch ordentlich Stauraum. Möglichst variabel. Insgesamt bietet er bis zu 1.285 Liter Stauraum. Im Heck 225 Liter, zuzüglich 108 Liter unterhalb des Laderaumbodens. Ein weiteres, 68 Liter großes Fach kann man unter der Luftkammer-Textil-Abdeckung im Frontbereich nutzen. Unter einer gesonderten Frontklappe stehen außerdem noch rund acht Liter Volumen für ein Ladekabel zur Verfügung. Dort befindet sich neben dem Ladeanschluss für die Hochvoltbatterie auch ein Stromanschluss mit 230 Volt (16 A).

Der Antrieb. Den ID Life treibt ein Elektromotor mit 172 kW/234 PS an der Vorderachse an. Der Antrieb ist speziell für das Kleinwagensegment entwickelt. Er basiert auf dem Modularen E-Antriebsbaukasten MEB von Volkswagen. Die Beschleunigung von null auf 100 km/h schafft der ID Life in 6,9 Sekunden. Seine Hochvoltbatterie mit 57 kWh ermöglicht eine Reichweite von rund 400 Kilometern nach WLTP.

