Im Bücherregal – Ein besonderer Reisebegleiter

Im Bücherregal – Ein besonderer Reisebegleiter – Alles begann mit der zufälligen Entdeckung eines Zweiradmuseums mit 180 Maschinen in einer alten Tabakfabrik.

Für Dieter Lammersdorf war es der Anlass, sich auf die Suche nach weiteren, eher unbekannten, aber öffentlich zugänglichen Fahrzeugsammlungen zu machen. 2024 kam sein Buch „Museumstouren“ erstmals heraus. Nun ist die dritte, erweiterte Auflage erschienen.

Haben Sie schon einmal vom Hamburger Omnibusverein gehört oder von der 1. Technischen Schauanlage für Kübel- und Geländewagen? Oder von Bald’s historischer Fahrzeugschau, dem Museum Zündmagnet, der Thüringer-Kloß-Welt oder … und … und …? Dieter Lammersdorf hat mehr als 350 Auto-, Motorrad-, Feuerwehr-, Fahrrad-, Traktor- und Motorenmuseen zusammengetragen.

Zu jedem Standort gibt es neben einer kurzen Beschreibung der Sammlung und der Anzahl der ausgestellten Exponate – unterteilt nach Fahrzeugart -sowie den Öffnungszeiten einen Infokasten, der klärt, ob das Museum Behinderten gerecht ist und ein Restaurant oder Café hat. Dazu kommen ein grober Hinweis auf die Höhe des Eintrittspreises und der Verweis, welches der im Buch beschriebenen Museen sich ebenfalls noch in der Nähe befindet. Der Autor vergisst bei all den vielen Kleinoden aber natürlich auch nicht die bekannteren Pilgerstätten vom PS-Speicher in Einbeck über die Loh Collection bis hin zum Mercedes-Museum in Stuttgart. Auch Hinweise auf eher versteckte Schatzkammern gibt das Buch, so zum Beispiel auf die ILO-Motorenschau im Stadtmuseum in Pinneberg.

Nicht nur wegen der Unterteilung in acht geografische Regionen – die einleitend auch kurz mit ihren Besonderheiten beschrieben werden – dient das Buch auch als idealer Reiseführer für Ausflüge während des Urlaubs oder am Wochenende. Wer öfter im Land unterwegs ist, der kann die „Museumstouren“ getrost als ständigen Begleiter ins Handschuhfach oder in den Tankrucksack packen. Ein Namens- und Ortsregister am Ende hilft beim schnellen Fündigwerden.

Erschienen ist „Museumstouren – Mehr als 350 der besten Oldtimer-Museen in Deutschland“ im Motorbuch-Verlag. Das Buch hat 264 Seiten mit 220 Abbildungen und kostet 19,95 Euro.