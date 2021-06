Im Porsche besser kommunizieren

Da neben exzellenter Fahr- und Antriebstechnik Infotainment- und Kommunikationsansprüche stetig steigen, kann man im Porsche jetzt auch besser kommunizieren. Konkret im 911er, Cayenne und Panamera. Die verfügen ab Sommer über die neue, sechste Generation des Porsche Communication Management PCM.

Wichtigste Neuerungen beim Entertainment: „Tiefenintegration“ von Apple Music und Apple Podcasts. Erstmals ist auch Android Auto eingebunden. Kommunikationstechnisch versteht der Sprachassistent Voice Pilot jetzt laut Porsche auch Anweisungen in natürlicher Sprache. Und – man kann Software-Updates des Infotainment-Systems außerdem per Over-the-Air-Technologie vornehmen.

Voice Pilot und Navi in Interaktion

Mit dem bekannten „Hey Porsche“ aktiviert, setzt das Fahrzeug Sprachbefehle um. Neben Tankstellen- und Restaurantsuche per Navi, reagiert das System auf Befindlichkeiten wie „Mir ist kalt“ mit Anpassung der Innenraumtemperatur. Auch Massagesitze oder die Ambientebeleuchtung kann man gezielt aktivieren.

Und deshalb kann man im Porsche besser kommunizieren: Der Voice Pilot ist permanent online und lernt so ständig neue Formulierungen. Er wird also immer besser. Über die Anpassung an Dialektfeinheiten ist derzeit nichts bekannt.

Die neue Hard- und Softwarearchitektur des PCM 6.0 erlaubt noch schnellere Berechnungen des Navigationssystems. Dazu trägt auch die deutlich reduzierte und übersichtlicher gestaltete Kartenansicht bei. Mithilfe von Echtzeit-Verkehrsdaten erfolgt die Anzeige der Straßen je nach Verkehrslage in unterschiedlichen Farben. Außerdem zeigt das Porsche-Navigationssystem die Verkehrsinformationen jetzt auch fahrspurgenau an.

Fahr-adäquater Sound

Eine neue, noch im Beta-Stadium befindliche App „Soundtrack My Life“ kommt von der Porsche Digital. Sie bringt als Weltpremiere die Funktion eines adaptiven Sounds mit. Es entsteht innerhalb der App in Echtzeit ein individueller Soundtrack. Er setzt sich aus eigens komponierten Musikelementen zusammen und passt sich dem Fahrstil an. So hört der Fahrer bei sportlicher Landstraßenfahrt eine andere Musik als bei gemütlichem Cruisen.

