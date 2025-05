Im Rückspiegel – Der Dritte im Bunde

Nur ein Jahr nach dem Golf schlug Volkswagen mit dem Polo ein weiteres neues Kapitel seiner Nach-Käfer-Ära auf. Mit über 20 Millionen verkauften Fahrzeugen in sechs Generationen hat sich der Kleinwagen als eines der erfolgreichsten Modelle seiner Klasse erwiesen und feiert sein 50-jähriges Jubiläum.

Als in den 70er-Jahren die Ablösung des VW Käfers anstand, hatte Volkswagen gleich mehrere Pfeile im Köcher: 1973 kam der Passat auf den Markt, ein Jahr später folgte der Golf und 1975 startete der Polo. Eine Stufe unter dem Golf angesiedelt, rundete er die damals neue Modellfamilie mit Frontantrieb ab.

Der im März 1975 vorgestellte Kleinwagen basierte auf dem Audi 50. Leicht abgewandelt geht er als VW Polo in Wolfsburg in Serie und sorgt schnell für frischen Wind im Segment. Mit klarem Design und hoher Funktionalität trifft er den Nerv der Zeit.

#Nummer 2+3

Der Polo II bringt ab 1981 eine Reihe von Verbesserungen mit sich, darunter mehr Platz und Komfort sowie modernisierte Motoren. Auch die zweite Generation wird eine Zeit lang noch als Stufenheckvariante namens Derby gebaut. In der limitierten Sonderserie Polo Coupé GT G40 debütiert 1987 der G-Lader, der für mehr Leistung sorgt. In dritter Generation ab 1994 folgt ein weiterer Sprung, auch in puncto Technologie. Der Polo der dritten Generation ist eines der ersten Fahrzeuge seiner Klasse mit Sicherheitsmerkmalen wie Airbags. 1998 gibt es den Polo erstmals als GTI.

#Nummer 4 – 6

Die deutlich gewachsene vierte Generation bietet ab 2002 ein neues Level an Komfort und Sicherheit, so gibt es Front- und Seitenairbags, Servolenkung und ABS serienmäßig. Im Polo V halten digitale Lösungen Einzug: Infotainment- und Assistenzsysteme machen das Fahren ab 2009 komfortabler. Auch im Motorsport beeindruckt er: Mit dem Polo R WRC holt Volkswagen ab 2013 viermal in Folge den Titel bei der Rallye-Weltmeisterschaft. Die sechste Generation basiert auf dem Modularen Querbaukasten MQB und setzt 2017 Maßstäbe in Sachen Vernetzung, Sicherheit und Fahrdynamik. Mit der Überarbeitung 2021 wartet der Polo mit Assistenz- und Komfortsystemen aufwarten, die man sonst nur aus höheren Fahrzeugklassen kennt.

Volkswagen Classic begleitet den Polo in seinem Jubiläumsjahr und präsentiert in den kommenden Monaten historische Modelle aus der eigenen Sammlung. Den Auftakt macht die Bremen Classic Motorshow – 31.1.–2.2.2025. Dort sind zwei frühe Exemplare zu sehen: ein ozeanicblauer Polo L von 1975 und ein einzigartiger Bergrenn-Polo von 1977. Für Österreich ist ein ähnlicher Event für den

Sommer geplant.