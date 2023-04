In eigener Sache – am – ALLMOBILITY Magazin zur Primetime im TV

Ein wahres TV Feuerwerk jeweils zur Primetime gab es am Wochenende beim heimischen am – ALLMOBILITY Magazin. Insgesamt 14 Ausstrahlungstermine auf zwei heimischen Sendern – OE24 und Krone TV – gaben jede Menge Einblicke und Infos zu aktuellen Themen rund um das Auto, das allen Unkenrufen zum Trotz hierzulande immer noch einen großen Stellenwert hat.

Und all das gemeinsam mit dem dazugehörigen Online-Portal www.automagazin.at und der brandaktuellen neuen Printausgabe. Ein Stakkato also an automotiven Informationen für alle, die an ihrer individuellen Mobilitätsform festhalten wollen – egal ob mit Verbrenner oder einem Elektrofahrzeug.

Apropos festhalten: Immer mehr Leute hegen und pflegen historische automobile Schätze um sie für die nächste Generationen zu erhalten und in den Sommermonaten selber wieder bewegen zu können. In der aktuellen Printausgabe gibt es dazu eine Reihe von Geschichten und Gschichtl’n zum Thema. Aufmacher des S0nderthemas dazu ist ein rundes Jubiläum bei der Marke Porsche, sowie jede Menge Veranstaltungen im Jahr 2023.

Falsch geladen? Wahre Goldgräberstimmung herrscht momentan bei diversen Ladekartenanbietern. Hier werden Rooming-Gebühren aufgerufen die man nicht für möglich halten könnte. Unterschiedliche Abrechnungsmodalitäten, Probleme im Ausland und vieles mehr. Wer mit einem E-Auto eine Reise tut kann viel erzählen. Wir haben uns für sie durch den Ladejungle gekämpft.

