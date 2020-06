In eigener Sache – Automotive Highlights 2020 nach Corona

Es ist wieder soweit. Die neue Ausgabe vom automagazin ist ab 13. Juni wieder druckfrisch am Kiosk und bei allen Onlinevertrieben.

Die Themen :

„Decarbonisierung nein danke“ Zwei Premiumsportwagenhersteller setzen auf Power pur und geben Vollgas.

Wir stellen zwei Frischluftsportler vor. Das Porsche 911 Turbo S Cabriolet mit mehr Vortrieb denn je und den Lamborghini Huracan EVO Spider, der diesmal auf den Allradantrieb verzichtete. Zwei Highlights also auf die wir uns freuen können.

Klein aber fein?

Schicke Modelle in der unteren Kompaktklasse. Tiefer und breiter präsentiert sich der neue i20 von Hyundai, taff und bequem der neue Toyota SUV im Yaris Outfit.

Etwas größer der neue Golf Herausforderer Seat Leon und last but not least der neue Ford Kuga.

Fahren & Sparen

Ein Slogan für umweltfreundliche Erdgasmodelle. Voila hier íst der VW Polo TGI.

Business as usual heißt es immer in unserer Rubrik „roadbooks“ wo wir wieder einige vielversprechende Modelle einem Kurztest unterzogen haben.

Historie & WRC Monster

Zeitzeuge Gerhard Kuntschik berichtet über den ersten Le Mans Sieg von Porsche vor 50 Jahren und über den 50.Todestag von Jochen Rindt in Monza.

Reiner Kuhn setzte sich exclusiv hinter das Lenkrad eines WRC Rallye Monsters mit der Bezeichnung MR 222 das wegen einer Reglementänderung nie zum Einsatz kam.

