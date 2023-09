In eigener Sache – Tolle Quoten bei Kooperationspartner oe24.TV

Politik interessiert anscheinend doch, vor allem dann wenn soviel daneben geht wie aktuell und Kommentare abseits des Mainstreams zu erwarten sind. So auch bei der Hauptabendsendung Fellner Live. Sie verfolgten beim Duell Cap gegen Westenthaler insgesamt 170.000 Österreicher – NRW, 12+ das entspricht einem Marktanteil von 4,2 Prozent, 12+

Das Sommergespräch mit FPÖ-Chef Herbert Kickl um 21 Uhr schauten 135.000 Österreicher – 3,1 Prozent Marktanteil, 12+. Bei der anschließenden Analyse mit Wolfgang Fellner, Josef Cap und Peter Westenthaler waren sogar 137.000 Zuschauer dabei – NRW, 12+.

Hier lag der Marktanteil bei sensationellen 5,4 Prozent. Von 23 bis 0 Uhr war oe24.TV mit 5,5 Prozent Marktanteil der stärkste Privatsender in Österreich. Insgesamt verzeichnete oe24.TV so einen extrem starken Quoten-Tag.

Der Tagesmarktanteil lag sowohl in der werberelevanten Zielgruppe der 12- bis 49-Jährigen als auch bei allen TV-Zuschauern -12+ bei 2,5 Prozent. Bei der Übertragung der Nationalratssondersitzung am Vormittag von 10 bis 11 Uhr erreichte oe24.TV sogar einen Marktanteil von 10,3 Prozent in der werberelevanten Zielgruppe der 12- bis 49-Jährigen.

Quelle: AGTT/GfK Teletest, Evogenius Reporting; Basis Zeitschiene vorläufig gewichtet; DRW Fellner Live 73.300, Kickl 68.700, Cap-Westenthaler 76.300 Personen 12+

