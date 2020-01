Indie Campers kommt nach Österreich

Das portugiesische Unternehmen Indie Campers expandiert weiter. Mit Österreich und Schweden werden zwei neue Länder für die flexible Campingbus-Miete und 15 neue Standorte in Europa dazukommen. In Österreich soll Wien als Standort dann bereit stehen.

Die Folge des 70-Millionen-Euro-Deals mit Knaus Tabbert zu Beginn des Jahres ist, das Indie Campers seine Wohnmobilflotte in den kommenden Jahren von 850 auf europaweit über 1700 Fahrzeuge verdoppeln. Zudem sollen neue Produkte das Urlaubsangebot ergänzen. So wird es künftig auch Autos mit Dachzelten sowie Motorräder und -roller zu mieten geben. Bei Indie Campers können Wohnmobile Campingvans an einem Standort gemietet und an einem anderen zurückgegeben werden. Zum Service gehört nicht nur die Wunschausstattung der Fahrzeuge mit allen nötigen Utensilien vom Grill bis zum Paddelboot, sondern beispielsweise bei Bedarf auch der Flughafentransfer. Zudem gibt es keine Kilometerbegrenzung.

