Ineos Automotive – Restart ab Jänner 2025

Nach einer Produktionspause seit September fährt Ineos Automotive die Fertigung der Modelle Grenadier und Quartermaster ab Anfang Januar 2025 wieder hoch. Sämtliche Partner sind informiert und bereit, den Wiederhochlauf des Ineos Automotive Werks in Hambach/Frankreich zu unterstützen.

„Es ist eine großartige Nachricht, dass so schnell eine Lösung gefunden wurde“, betont Lynn Calder, von Ineos Automotive. Calder weiter: „Lieferketten in der Automotive-Industrie sind sehr komplex. Wir sind aber nicht gewillt Abstriche in der Qualität zu machen, daher sind wir sehr zufrieden die bestmögliche Lösung gefunden zu haben.“

„Zum Sommer dieses Jahres hatten wir so viele Grenadier verkauft wie im ganzen Jahr 2023 zusammen. Wir liegen auf Kurs noch vor Ende 2024 über 20.000 Grenadier auf den Straßen zu haben.

Jetzt widmen wir uns dem Wiederhochlauf von Hambach Anfang Januar. Angesichts von signifikanten Wachstumszahlen in neuen Hauptmärkten, wie etwa Mexiko und China, und einer substanziellen Expansion in den USA, bin ich überzeugt, dass 2025 unser bisher bestes Jahr wird.“ Ich möchte mich bei unseren Kundinnen und Kunden sehr für deren Geduld bedanken. Wir sind froh darüber wieder auf Kurs zu liegen und freuen uns, ihnen die Schüssel von ihren Grenadier schnellstmöglich zu überreichen.“

Das Werk in Hambach fertigt den Grenadier Station Wagon, den Pick-Up mit Doppelkabine namens Quartermaster sowie ein Chassis-Cab vom

Quartermaster. Die Modelle werden für Kunden auf fünf Kontinenten produziert.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp