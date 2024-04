Ineos bietet Grenadier Kunden ein einmaliges Abenteuer

Ineos Automotive kündigt eine besondere Expedition für abenteuerorientierte Geländewagenfahrer an. Dabei sollen in Südafrika 1.500 Kilometer in acht Tagen zurücklegt werden. Im Rahmen des exklusiven Angebots kommen 16 Gäste in den Genuss atemberaubender Landschaften, luxuriöser Unterkünfte und einer spannenden Overlanding-Fahrt im Grenadier.

Diese erste Expedition ihrer Art startet am 4. Mai. Die Route wurde vor Ort ausgearbeitet. Sie führt durch Wildreservate und über private Ländereien. Die Übernachtung erfolgt in ausgewählten Premium-Hotels, Jagd-Lodges sowie einem privaten Gutshaus. Die Fahrt beginnt in Kapstadt und führt durch die Weinbaugebiete Paarl und Wellington. Danach gehts in die wilden Zederberge, die Roggeveld- und Outeniqua-Berge sowie die Nationalparks Tankwa und Große Karoo, bevor sie in Gqeberha an der Küste der Provinz Ostkap endet. Das Abenteuer steht unter der Leitung von Ineos Kavango, dem Fahrzeugumbau-Spezialisten aus dem nördlichen Botswana, welches sich in der Region bestens auskennt. Näheres unter ineosgrenadier.com/de/at/

