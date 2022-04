Ineos Grenadier – Erste Händlerstandorte

Der britische Chemiekonzern Ineos eröffnet erste Händlerstandorte für den Geländewagen Grenadier seiner Automotive-Tochter. Mehr als 200 Standorte in über 50 Ländern sollen bis zum Jahresende bereitstehen. Mit der Markteinführung des Wagens im Sommer werden bereits 160 Händler ihre Tore öffnen. Drei davon in Österreich. Die Vertriebspartner in Österreich: Schmidt Premium Cars in Wien, Peicher Automotive in Werndorf bei Graz und Baschinger in Linz.

Ineos-Partner in 50 km

Für den Vertrieb des Offroaders Grenadier setzt Ineos auf etablierte Händlergruppen und Fachhändler für Geländewagen sowie Landmaschinenhändler. Ziel ist es, den meisten Kunden innerhalb von 45 Minuten respektive 50 Kilometern eine Vertragswerkstatt zu bieten. Zurzeit schult Ineos die Werkstattmitarbeiter sowie Vertriebspartner und hilft bei der Fertigstellung der Grenadier Händlerstandorte. Ausgewählte und zugelassene Bosch-Car-Service-Werkstätten ergänzen das Servicenetz.

Sir Ratcliffe´s Herzensprojekt

Der Grenadier ist das Herzensprojekt des Ineos-Gründers Sir Jim Ratcliffe und Antwort auf eine sich durch den Wegfall des alten Land Rover Defender auftuende Nische im Geländewagenmarkt. Der nach Ratcliffes Londoner Lieblingspub benannte Offroader ist bereits vorbestellbar. Gefertigt wird er im ehemaligen Smart-Werk im französischen Hambach. Technische Daten und Preise folgen in Kürze.

Potenzielle Kunden finden den nächsten Grenadier-Händler in ihrer Nähe anhand einer interaktiven Karte auf www.ineosgrenadier.com

