Ineos Grenadier – Fahrzeugübergabe als Extremexpedition

Die ersten Besitzerinnen und Besitzer des Ineos Grenadier erlebten die Fahrzeugübergabe als Extremexpedition. Nach einem intensiven Auswahlverfahren mit Tausenden von Beteiligten, erlebten die Gewinnerin und die beiden Gewinner in einem abgelegenen Tal im marokkanischen Atlasgebirge eine außergewöhnliche Fahrzeugübergabe ihres neuen Ineos Grenadier.

Auf einer der gefährlichsten Straßen der Welt, dem Gebirgspass Tizi n’Test, wurden die drei Mutigen von heftigen Stürmen heimgesucht. Was die Expedition zu einer noch größeren Herausforderung machte.

An dem Wettbewerb „Per Offroad-Abenteuer nach Hause“ konnten Kundinnen und Kunden teilnehmen. Alle die dem Grenadier seit den frühesten Stadien seiner Entwicklung gefolgt waren und ihn frühzeitig reserviert hatten. Die Interessierten hat man zu einer Offroad-Auswahlveranstaltung im Vereinigten Königreich eingeladen. Dazu gab es Videos der Kandidatinnen und Kandidaten in den sozialen Medien von Ineos Automotive zu sehen. Anschließend wählten Fans und Follower diejenigen aus, die ihre neuen Ineos Grenadier bei der Fahrzeugübergabe als Extremexpedition in Marokko „per Offroad-Abenteuer nach Hause“ fahren sollten.

„Wir wollten die Übergabe der ersten Grenadier mit einer einmaligen Expedition für drei glückliche Kunden entsprechend feiern“, erklärt Lynn Calder, CEO von Ineos Automotive. „Es war eine innovative Kampagne. Um unsere Kunden und Follower mit einem Erlebnis zu begeistern, das weit über die übliche Fahrzeugenthüllung mit Seidentuch hinausgeht. Es sollte ein herausfordernder Trip sein, bei dem die Fähigkeiten des Grenadier zur Geltung kommen. Doch dann war es für alle Beteiligten wesentlich aufregender als erwartet.“

Das Video mit allen Highlights der Expedition gibt’s hier.

