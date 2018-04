Infiniti: Neue E-Auto Plattform und fünf neue Autos in fünf Jahren

Die Infiniti Motor Company hat im Vorfeld der Auto Show in Peking die Entwicklung einer

komplett neuen Plattform für Elektroautos angekündigt, die sich an der Studie Q Inspiration anlehnt.

Elektro-Infiniti made in China

Auf dieser Basis wird die Marke insgesamt fünf E-Autos vorstellen, welche in den in den nächsten fünf Jahren in China produziert werden. Diese Ankündigung machte Chairman and Global President Roland Krüger anlässlich einer Veranstaltung im Infiniti Brand Experience Center in Peking als Auftakt der Auto China.

Eine neue Designsprache

„Die neu entwickelte Plattform für elektrifizierte Fahrzeuge stützt sich auf das

Konzeptfahrzeug Q Inspiration ab. Dieses Fahrzeug hat auf der Auto Show in Detroit den Weg zu

einer neuen Designsprache gewiesen, die in eine Ära autonom fahrender und elektrisch

angetriebener Fahrzeuge passt. Bei der Entwicklung des Q Inspiration haben wir uns stark an China orientiert. Das Design zeigt ein sehr sportliches, leistungsorientiertes Elektrokonzept mit deutlich grosszügigeren Innenabmessungen,” sagte Krüger sinngemäß.

Limousinenarchitektur aber ausgelegt auf alternative Antriebe

Karim Habib, CEO Design Direktor: “Der Q Inspiration dreht die Entwicklung der Limousinenarchitektur eine Stufe weiter. Dies verdanken

wir einem Wechsel zu intelligenten, kompakten und einfacher zu platzierenden Antrieben. So konnten

wir eine alternative Formgebung wählen und das Auto mit fliessender Geste konzipieren, was den Charakter und das Erlebnis verstärkt. Mit seinem langen Fahrgastraum, den ausgeglichenen

Proportionen und der kraftvollen Präsenz kündigt der Q Concept von einem Zeitalter neuer Modelle

bei Infiniti.“

2017 wurden in China 16 Prozent mehr Autos der Marke verkauft als noch 2016

Durch das bekenntnis zur Elektrifikation kommt dies für Kunden in China aber auch global einem Versprechen auf verbrauchsarme und saubere Fahrzeuge gleich.

Die Geschäfte in China werden durch eine Partnerschaft mit der Dongfeng Motor Company

Ltd. (DFL) getätigt. Es ist das grösste Joint Venture des Landes. In 2017 wurden im Reich der Mitte

48.408 Autos von Infiniti verkauft, ein Plus von 16 % im Vergleich mit 2016.