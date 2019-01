Infiniti – Wechsel an der Spitze

Nissan Motor Co., Ltd. teilt mit, dass Christian Meunier mit sofortiger Wirkung zum neuen Präsidenten und zum Vorsitzenden des Direktoriums der Infiniti Motor Co., Ltd. ernannt worden ist. Meunier ist verantwortlich für alle Management- und Geschäftsaktivitäten der Marke rund um den Globus.

Er führte zu Bestmarken

Meunier war zuletzt als global division vice president of global marketing and sales operations

für Marketing und Verkauf von Infiniti zuständig. In den Jahren zuvor besetzte er Führungspositionen in den USA und Kanada. Meunier agierte als senior vice president for Nissan sales & marketing and operations bei Nissan North America und als president of Nissan Canada. Dies umfasste sämtliche Funktionen in den Bereichen Verkauf, Marketing, Markenführung, Ersatzteile und Dienstleistungen, Produktplanung, Trucks und leichte Nutzfahrzeuge, Kundenzufriedenheit und Händlernetzwerk. Als Chef von Nissan Canada führte er das Unternehmen zu Bestmarken bei Umsatz und Marktanteil, basierend auf effizienten Marketingprogrammen und der Stärkung des Händlernetzes.

Schon ein paar Jahre im Konzern

Christian Meunier begann seine Karriere bei Nissan Europe im Jahr 2002. “Christian Meunier bringt für seine neue Rolle einen starken Leistungsausweis mit. Außerdem bürgt er aufgrund seiner bisherigen Führungs- und Marketingaufgaben bei Infiniti auch für die nötige Kontinuität,” sagt Nissan CEO and President Hiroto Saikawa. “Wir freuen uns, Christian Meunier in dieser neuen Herausforderung begrüßen zu dürfen.” Meunier ersetzt Roland Krüger, der seit 2015 in dieser Position war. Er hat sich entschieden, das Unternehmen zu verlassen und neue Gelegenheiten zu ergreifen. Roland Krüger hat eine zentrale Rolle innegehabt in der Weiterentwicklung der Marke im Premiumsegment.

“Roland Krüger’s Einsatz während der letzten vier Jahre hat Infiniti durch eine wichtige Wachstumsphase geleitet,” so Saikawa. “Wir sind ihm zu Dank verpflichtet, und wir wünschen ihm alles Gute für die Zukunft.”

