Influencer aufgepasst: Luxus-Edition des AMG GT 63 S

An alle Influencer und die, die vorne mit dabei sein wollen: Mercedes-AMG bringt im September mit dem GT 63 S 4MATIC+ Edition 1 eine Luxus-Edition. Dabei ist nicht die Stückzahl der Begierde-Objekte limitiert, sondern der Verkaufszeitraum des Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+ Edition 1 ist auf 1 Jahr begrenzt.

Luxus & Leistung

Die Edition 1 betont das sportliche Exterieur und verstärkt den Luxus beim Interieur mit noch mehr Exklusivität und Unverwechselbarkeit. Und dann ist da noch die Top-Motorisierung: Mit dem 4,0 Liter-V8-Biturbobenziner und satten 639 PS sprintet der Luxus-Sportler in 3,2 Sekunden auf Tempo 100. Die Höchstgeschwindigkeit laut Hersteller: 315 Stundenkilometer km/h.

Das AMG-Aerodynamikpaket der Edition 1 umfasst unter anderem einen vergrößerten Frontsplitter und integrierte Flics in der Frontschürze, sowie einen nochmals bedarfsoptimierten Diffusor. Auffällig: der bewegliche Heckspoiler. Er sorgt im ausgefahrenen Zustand für 30 Kilogramm zusätzlichen Anpressdruck, somit für noch mehr Grip auf der Straße oder auf der Rennstrecke.

Hohe Alltagstauglichkeit

Sportlichkeit und Aerodynamik vereinigen sich in der Edition 1 – dem ersten viertürigen AMG GT Modell – mit hoher Alltagstauglichkeit und vielen Individualisierungsmöglichkeiten. Optisch kann der AMG GT 63 S 4MATIC+ Edition 1 mit auffälligen Rädern im Kreuzspeichen-Design, graphitgrauer Lackierung, Graphitgrau metallic oder in Diamantweiß beeindrucken. Das Interieur ist mit AMG Performance Sitzen in exklusivem Nappaleder magmagrau/schwarz mit gelben Kontrastziernähten ausstaffiert. Sportlich und exklusiv. Preis ist noch keiner bekannt. Verkaufsstart: im September 2018, auf ein Jahr limitiert.