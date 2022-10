Intermot – Horex mit Weltpremiere der Regina Evo

Horex überrascht auf der Intermot in Köln (-9.10.) mit der Weltpremiere der Regina Evo. Die Neuauflage des legendären Motorrads aus den 50er-Jahren ist auch von einem Einzylinder angetrieben. Der hat mit 600 Kubik allerdings mehr Hubraum als das Vorbild.

Zweite Überraschung: Die Evo hat nur 35 kW/48 PS und tritt damit in der A2-Einsteigerklasse an. Das maximale Drehmoment gibt man mit 54 Newtonmetern an, das Trockengewicht soll bei 133 Kilogramm liegen.

Das Design orientiert sich klar am Vorbild. Die 18-Zoll-Räder, der verchromte Tank mit Kniepads und der vorn aufgehängte Solosattel sind eindeutige Remniszenzen an die Ur-Regina. Das drei Zoll große, in das üppige Scheinwerfergehäuse eingelassene Touchscreen-LCD-Display Cockpit fällt in die Moderne. Auch der Preis für das neue Modell. Zwischen 30.000 und 35.000 Euro soll die Horex Regina Evo kosten. Lieferbar sein soll sie zur nächsten Saison. Noch ist die Homologation nicht abgeschlossen. (aum)

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp