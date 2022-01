Intermot soll Anfang Oktober stattfinden

Nach coronabedingter Absage 2020 soll die Motorradmesse Intermot in Köln heuer Anfang Oktober stattfinden. Die Veranstalter haben die alle zwei Jahre stattfindende Motorradmesse auf die Zeit vom 4. bis 9. Oktober 2022 terminisiert. Und sie sind sich sicher, die möglicherweise herrschenden Auflagen wegen der Pandemie zu erfüllen. Ihre Teilnahme bereits zugesagt haben BMW, Kawasaki, Kymco und Horex. Und auch die KSR Group mit Marken wie Brixton, Lambretta und Royal Enfield.

Die Messe steht heuer unter dem Oberbegriff „World of…“ Sie ist in diverse Themenschwerpunkte wie „World of Touring“, „World of 125 ccm“, „World of Customized“ oder „World of eNNOVATION“ unterteilt. Man will damit die verschiedenen Zielgruppen noch spezieller anzusprechen. Zudem haben sich die Koelnmesse und der Industrie-Verband Motorrad (IVM) als ideeller Träger der Intermot auf eine weitere Zusammenarbeit für 2024 und darüber hinaus verständigt.

