IONICA – E-Mobilität von morgen

Die IONICA, Europas bedeutendstes Green-Event, widmet sich wieder den Aspekten der E-Mobilität von morgen. Vom 17. bis 19. Juni 2019 treffen sich nationale und internationale Experten in Zell am See-Kaprun. Man diskutiert beim World Mobility Forum über die aktuellsten Fragen rund um das Thema Mobilität. Auf den Kongress folgt die IONICA Expo, auf der Besucher vom 21. bis 23. Juni einen Blick in die Zukunft der Mobilität werfen können.

Experten-Forum

Beim World Mobility Forum im Ferry Porsche Congress Center stellen sich Experten den aktuellen Fragen zum Thema Mobilität. Diskutiert wird unter anderem die Zukunft des Individualverkehrs. Herausforderungen der Digitalisierung und der (E-)Mobilität im urbanen und ländlichen Räumen. Der oberösterreichische Aerospace-Konzern FACC stellt seine Vision der autonomen Luftfahrt von morgen vor.

E-Mobility Expo Show

„Die Mobilität des 21. Jahrhunderts wird maßgeblich strombasiert sein“, erklärt der wissenschaftliche Leiter des World Mobility Forums, Professor Dr. Martin Faulstich. Dabei bedeutet Fortbewegung nicht mehr nur „höher, schneller, weiter“. Sondern vor allem auch umweltschonender. Die IONICA Expo, die an vier Standorten in und um Zell am See stattfindet, ermöglicht einen Einblick in die Welt der Mobilität von morgen. Führende Hersteller aus aller Welt präsentieren ihre Entwicklungen. Besucher können Neuheiten vor Ort selbst testen.

Tour-Stop der eco Grand Prix-Serie

Der schon 2018 durchgeführte E-Fahrzeug-Dauertest, die 24 Stunden-Endurance, findet auch heuer wieder statt. Erstmals wird das Rennen 2019 zusammen mit dem Partner eco Grand Prix ausgetragen. Mit ihm an Bord reiht sich die IONICA 24 Stunden Endurance in die internationale und renommierte Rennserie für E-Fahrzeuge ein. Die rund 26 Kilometer lange Rennstrecke verläuft landschaftlich reizvoll entlang des Zeller Sees auf öffentlichen Straßen.

