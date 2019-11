Ionity – High Power Charging am Brenner

Ionity, das Joint Venture der BMW Group, Daimler AG, Ford Motor Company und Volkswagen Group, nimmt die schnellste High Power Charging Ladesäule am Brenner (Südtirol) in Betrieb.

Damit schreitet Ionity mit der Expansion seines europäischen High Power Charging (HPC) Netzwerks in Italien weiter voran. Künftig können Autofahrer ihr Elektrofahrzeug im Outlet Center Brennero in weniger als 20 Minuten mit 100% Ökostrom auftanken. Brenner ist die dritte Ladestation von insgesamt 20 geplanten Standorten in Italien. Carpi und Valdicciana sind bereits in Betrieb gegangen.

Wie alle anderen HPC-Ladestationen von Ionity verfügt der neue Standort jeweils über vier Ladepunkte mit modernster Ladetechnologie. Sie sind mit dem europäischen Ladestandard „Combined Charging System“ (CCS) kompatibel. Die Ladepunkte sind mit bis zu 350 kW ausgelegt und ermöglichen, bei entsprechend fahrzeugseitiger Auslegung, signifikant kürzere Ladezeiten. Damit sorgt Ionity bereits heute für eine zukunftsfähige Ladeinfrastruktur.

„Die enge Zusammenarbeit mit einem Standortpartner wie dem Outlet Center Brennero hat es Inonity ermöglicht an der wichtigen Europäischen Transitstrecke am Brenner HPC Ladeinfrastruktur zu bauen. Das Ionity-Netzwerk bietet nun auch in Italien den Autofahrern von Elektrofahrzeugen endlich die Ladegeschwindigkeit, die sie sich wünschen“ so Marcus Groll, COO bei Ionity.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp