Irmscher behübscht Fiat 500

Irmscher behübscht den von Haus aus stylischen Fiat 500 C. Für das auf 200 Exemplare limitierte Sondermodell „Sail by Irmscher“. So sollen Linien und ein angedeuteter Frontgrill das Originaldesign unterstreichen.

Die diamantgedrehten Irmscher „Turbo Star exclusiv“- Räder garantieren einen stylishen Auftritt. Ein Akzent liegt dabei auf der Farbe der Felgen. Sie entspricht der des Daches. Beim Interieur setzt Irmscher auf ein Paket mit neu entwickelter Mittelarmlehne, Lederkopfstützen, passenden Fußmatten und einer nummerierten Plakette. Die Scheiben im Heck sind verdunkelt. (aum)

