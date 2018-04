Irmscher feiert –mit dem Sondermodell „Vivaro Liner 68“ und 175PS

Irmscher in Remshalden hat Grund zum Feiern: Die Firma feiert ihr 50-jähriges Bestehen und im März wurde das 500 000ste Fahrzeug umgebaut. Beide Ereignisse feiert der Opel-Tuner mit dem Sondermodell Vivaro „Liner 68“, einem optisch wie leistungsmäßig „flotten“ Campingbus.

Sport außen und Leder innen

Die Front ist geprägt vom modifizierten Kühlergrill und der tiefen Frontschürze. Passend dazu die Seitenschweller, Farben im „Irmscher-Look“ und einen Heckspoiler. Der Vivaro ist außerdem 35mm tiefer und rollt auf wuchtigen 20-Zoll „Heli Star“-Rädern. Neben der Optik gibt es aber auch eine Leistungsspritze für den Motor. Statt der serienmäßigen 145PS sind auch 175PS möglich. Der Innenraum zeichnet sich dank des ab Werk erhältlichen Irmscher-„Tourer Pakets“ mit Velourteppichen und feinem Leder aus.

Modulare Möbel in passendem Look sowie schnellem Rückbau

Die Modulmöbel „I-Flex“ –ebenfalls in rot und hellgrau- bieten neben Staufächern auch eine mobile Küche mit Edelstahl-Kocher, einer Spüle sowie Kühlbox. Frisch und Abwasserkanister fassen je 25 Liter. Ein Tisch ist ebenso an Bord. Die Stauraumlösung besteht aus einem Taschensystem und ist von innen wie von außen zugänglich. Zum Schlafen lässt sich das Basisystem im Handumdrehen in ein Bett mit Polstern für zwei Personen verwandeln. Will man wieder etwas transportieren, so ist der Rückbau vom Camper zum Nutzfahrzeug in 10 Minuten erledigt. Das gesamte Möbelsystem wiegt etwa 80 Kilogramm und wird mittels Zurrgurten gesichert. Es soll auch für Transporter anderer Marken verfügbar sein (Ford, VW). Der Einzelpreis wird bei rund 4000€ liegen.

Interessenten sollten sich beeilen

Seinem Namen entsprechend ist der Irmscher Vivaro „Liner 68“ auf 68 Exemplare limitiert. Bestellt werden kann er bei jedem Irmscher-Opel-Partner oder bei Irmscher direkt. Je nach Motorisierung und Ausstattung kostet das Basisfahrzeug ab etwa 30 000 Euro. Irmschers Ausbau ist für rund 12 000 Euro zu haben. Für die Topversion mit 175 PS-Maschine sind rund 45 000 Euro fällig. Allerdings kommt in Österreich zu diesen Preisen noch die NoVa mit dazu.

Mehr Informationen: Irmscher.com – Vivaro „Liner 68“