Irmscher – Opel Grandland X „Black & White“

Opel-Tuner Irmscher bietet den Opel Grandland X „Black & White“ an. Ein hauseigenes Sondermodell. Irmscher bietet den „Black & White“ in einer limitierten Stückzahl von 100 Fahrzeugen an. Er verfügt gegenüber der Serienversion über andere Fahrwerksfedern und 20-Zoll-Räder im „Heli Star“-Design.

Die kann man diamantpoliert oder komplett in schwarz wählen. Auch die ovalen Edelstahl-Trittrohre sind mit polierter oder schwarzer Oberfläche zu haben. Weitere Merkmale des Grandland X Black & White sind die Stickung in der Fußmatte und das Logo an der Außenseite. Die Kosten für den Umbau liegen bei etwa 3.500 Euro.

