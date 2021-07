Ist der Diesel am Ende?

Viele fragen sich – mit Zweifeln – ist der Diesel am Ende? Nun, nach der aktuellen Stimmungslage ist der Selbstzünder im freien Fall. Die Neuzulassungen von Dieselfahrzeugen sind rückläufig. Der Siegeszug der E-Mobilität scheint unaufhaltsam. Wie geht es weiter?

Die Marktverzerrung hat einen Höhepunkt erreicht. Elektroautos werden mit gewaltigen Subventionen gepusht. Was der Staat jedem Besitzer eines E-Mobils schon beim Kauf hinterherwirft, entspricht bald dem Gegenwert eines Kleinwagens. An den Kosten des Straßenverkehrs beteiligen sich E-Autos nicht oder nur marginal. Irgendwann versiegt dieses Füllhorn.

Erst allmählich zeigen sich feine Risse am Monument der sauberen Elektromobilität: Die Produktion und die recht früh fällige Entsorgung der E-Mobile sind ein Umweltproblem. Von der Stromerzeugung ganz zu schweigen.

Ist der Diesel nun tatsächlich am Ende? Was man dem Diesel vorwirft, nämlich die lokalen Emissionen, ist eigentlich ein bereits gelöstes Problem. Die sehr niedrigen Grenzwerte unterschreitet er inzwischen deutlich. In einer Gesamtbetrachtung ist der Selbstzünder sauberer als ein Elektroauto.

Dennoch ist es gut, dass derzeit viele die hoch subventionierte Probe aufs Exempel machen. Es geht schließlich nichts über das persönliche Erlebnis. Man darf gespannt sein, ob den Menschen die geringe Reichweite ausreicht, ob ihnen die Zahl der Ladepunkte genügt. Und wie lange das Märchen der Mobilität ohne Emissionen hält, ohne dass die Zuhörer aufwachen.

Ständig wird posaunt: Wer einmal ein Elektroauto gefahren ist, will nie wieder einen Verbrenner. Aus eigener Erfahrung kann der Schreiber diese Behauptung allerdings nicht bestätigen. In der Garage steht ein Sechszylinder-Diesel – ein flaches Coupé, 240 km/h schnell und mit über 1.000 Kilometern Reichweite. Bislang ist es noch keinem Elektroauto gelungen, Zweifel an dieser Kaufentscheidung zu säen. Vielleicht stehen vielen Autofahrern ähnliche Erkenntnisse erst noch bevor. Den Diesel abzuschreiben ist es jedenfalls entschieden zu früh.

amp/jm

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp