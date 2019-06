ISUZU D-MAX – Green Light Truck 2019

Bereits zum zweiten Mal in Folge hat der ISUZU D-MAX die renommierte Auszeichnung „Green Light Truck“ gewonnen. Er konnte sich im anspruchsvollen Testverfahren um den Titel des Green Light Truck 2019 in der Kategorie Pick-up souverän an die Spitze setzen.

Verliehen wird das Umwelt-Label vom Speditions-, Transport- und Logistik-Wochenmagazin VerkehrsRundschau und dem Fachmagazin Trucker. Dabei ist das Label Green Light Truck neben dem Green Truck (Lkw) und dem Green Van (Transporter) eines von drei Umweltzertifikaten. Damit zeichnen die zwei Publikationen besonders umweltfreundliche Nutzfahrzeuge aus.

Der D-MAX zählt zu den saubersten Vertretern seiner Klasse. Nachweisen musste er das in einer praxisnahen und standardisierten Testrunde. Mit einer Mischung aus Stadt, Landstraße und Autobahn. Mit dem D-MAX am Start: Doppelkabiner von Mitsubishi, Mercedes und Nissan.

Entscheidend bei der Jagd auf den begehrten Titel war das bestmögliche Verhältnis zwischen Verbrauch und Effizienz. Der ISUZU Allradler kam auf ein Leergewicht von 2.100 Kilo, auf 900 Kilo Nutzlast und auf eine maximale Anhängelast von 3,5 Tonnen. Dazu punktete er mit einem Durchschnittsverbrauch von 9,05 l/100 km. Und einem im Vergleich zu seinen Mitbewerbern geringsten CO2-Ausstoß.

