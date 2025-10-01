Isuzu und Toyota entwickeln Brennstoffzellen-Busse

Isuzu und Toyota entwickeln Brennstoffzellen-Busse – Sie haben eine Vereinbarung zur gemeinsamen Entwicklung von Brennstoffzellen-Linienbussen der nächsten Generation bekannt gegeben. Die Produktion soll im Geschäftsjahr 2026 – April 2026 bis März 2027 – im Werk Utsunomiya von J-Bus, einem Joint Venture von Isuzu und Hino Motors, beginnen. Toyota liefert das Brennstoffzellensystem.

Das Fahrzeug basiert auf der Plattform für batterieelektrische Linienbusse mit ebenem Boden, die von Isuzu geplant, entwickelt und konstruiert wird. Isuzu und Hino, die seit 2002 im Busbereich zusammenarbeiten, haben diese Plattform 2024 auf den Markt gebracht.