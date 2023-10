Italienischer 2Rad-Traum

Ducati erweitert das Angebot seiner „Borgo Panigale Experience“, zu der der Besuch des Markenmuseums und eine Werksführung gehören – Ab diesem Monat gehört auch das neue Gebäude „Finitura e Delibera Estetica“ dazu. In diesem neu geschaffenen Bereich erfolgt die finale Produktionphase, die die Besucher beobachten können.

In dieser Fertigungsphase montieren die Mitarbeiter Teile wie Verkleidungen und Abdeckungen. Der Einblick in abschließende Überprüfung der Motorräder ist Teil der Führung. Die Räumlichkeiten umfassen eine Gesamtfläche von 4400 Quadratmetern. Das Gebäude wurde mit besonderem Augenmerk auf Umweltverträglichkeit und Energieeffizienz entworfen und ist als „Nearly Zero Energy Building“ klassifiziert. Das bedeutet, dass es fast keinen Energieverbrauch hat und hauptsächlich mit erneuerbaren Energiequellen betrieben wird. Mehr zu Borgo Panigale Experience

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp