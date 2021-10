ITS – Selbstfahrender VW ID Buzz AD

Beim ITS-Weltkongress (bis 15. Oktober) demonstrieren Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) und Elektro-Shuttle-Anbieter Moia, welche Einsatzmöglichkeiten ein selbstfahrender VW ID Buzz AD eröffnet. Eben durch die Entwicklung autonomer Fahrzeuge.

Am ID Buzz AD Modell erleben die Besucher am Bildschirm, wie man den autonomen Transport von Personen und Gütern organisieren kann. In Hamburg sollen die Robo-Shuttles von VWN und Moia ab 2025 weltweit als erstes zum Einsatz kommen. Weitere Großstädte in Europa und den USA sollen folgen.

Aktuell erproben VWN, Moia und das US-Technologieunternehmen Argo AI in einem Pilotprojekt ihr autonomes Ridepooling-System in Hamburg. Argo AI hat das Self-Driving-System entwickelt. Moia zeigt mit interaktiver Simulation, welchen Beitrag das selbstfahrende Sammel-Taxi in großen Flotten für die Mobilitätswende leisten kann. „Moia ist aktuell mit mehreren hundert Fahrzeugen auf der Straße. Wird die Flotte auf 1.000 oder mehr erhöht, spielt Ridepooling seine Vorteile voll aus. Das Mobilitätsangebot für die Nutzer steigt. Der Individual-Verkehr verringert sich, der öffentliche Personen-Nahverkehr profitiert“, so Moia-Chef Robert Henrich.

