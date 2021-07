j+ pilot – Universal-App mit Mehrwert

Juice Technology bringt jetzt mit j+ Pilot eine Universal-App mit echtem Mehrwert. Heutige Automodelle erzeugen immer weniger CO 2 . Dafür aber unterwegs jede Menge Telemetriedaten auf der Straße. Elektroautos treten da besonders hervor. Damit diese Datenfülle für den Autofahrer nicht ungenutzt bleibt, muss man sie nur an einem Ort sammeln und übersichtlich aufbereiten. Genau das macht die App j+ pilot der Schweizer Ladestationsherstellerin Juice Technology.

Die App zeigt wie ein erweitertes Cockpit umfangreiche Analysen zur Fahrzeugnutzung an. Aktuell für acht Modelle. Zum Beispiel die gefahrene Geschwindigkeit, den Stromverbrauch und die Rekuperation. Sie verschafft E-Autofahrern einen Gesamtüberblick über alle Ladevorgänge. Und damit endlich auch eine Kostenkontrolle, unabhängig vom Anbieter. Dazu kommt das automatische Fahrtenbuch. Es erleichtert allen das Leben, die mit dem Dienstwagen auch Privatfahrten unternehmen. Jede Fahrt wird lückenlos aufgezeichnet. So kann es ausgedruckt direkt der Steuererklärung beigelegt werden.

Einer der vielen zufriedenen j+ pilot Nutzer meint: „Wow, Chapeau an die App Entwickler, eine wirklich nützliche App mit vielen Informationen.“ Alle wichtigen Kennwerte sieht der Nutzer eben nicht als öden Zahlenbrei. Sondern in Form von schicken Grafiken. Wie etwa bei den Energieflüssen oder in Form von individuell anpassbaren Widgets direkt im Dashboard.

Alles in allem ist der j+ pilot eine ausgereifte Universal-App mit echtem Mehrwert. Sie bietet dem E-Piloten schon in der gerade veröffentlichten ersten Version viele praktische Anwendungen für den Alltag. Demnächst soll auch ein optional erhältlicher OBD2-Stecker selbst Fahrzeuge erschließen, die mit Daten geizen. Und sogar Autos mit Verbrennungsmotor. Man darf gespannt sein, welche weiteren Funktionen Juice Technology mit dem perfekten Co-Piloten noch bereithält.

