Jaecoo 7 – Der neue Benchmark im Kompakt-SUV-Segment?

Jaecoo 7 – Der neue Benchmark im Kompakt-SUV-Segment? Die neue chinesische Marke startet mit dem Modell Jaecoo 7. Wir hatten die Möglichkeit für einen ersten Kurztest. In Österreich ist er ab € 35.990 in der Comfort-Line erhältlich, was angesichts des Umfangs an Serienausstattung einen interessanten Einstieg darstellt, denn mit an Bord sind dafür bereits eine 360° Kamera, ein 14,8-Zoll-Touchscreen-Display und eine kabellose Lademöglichkeit für Smartphones.

Unser Testfahrzeug in der Premium-Line verfügte on top auch noch über Komfortfeatures wie Sitzheizung und -belüftung, beheiztem Lenkrad, Head-Up-Display und elektrischem Panoramadach. Er ist für € 39.490 zu haben. Für alle die einen Allrad bevorzugen, bietet man auch einen AWD Benziner in der Premium-Ausstattung um € 36.490 an.

Antrieb und Fahrgefühl

Zum Marktstart stehen zwei Antriebsvarianten zur Auswahl: ein Plug-in-Hybrid mit 347 PS Systemleistung und einer rein elektrischen Reichweite von circa 90 Kilometern, sowie ein klassischer Benziner-AWD mit 147 PS.

Im Kurztest rund um Wien vermittelte unser Testkandidat einen guten Gesamteindruck. Die Kombination aus Verbrenner- und Elektroantrieb beim PHEV-Modell mit niedrigen Normverbräuchen ist durchaus State oft he Art. Etwas Luft nach oben gibt es lediglich beim Thema Fahrwerk. Hier haben europäische Mitbewerber noch die Nase vorn.

Österreichweit ist der Jaecoo 7 bereits bei Vertragshändlern verfügbar. Viele offerieren derzeit sogenannte Einführungsaktionen mit Finanzierung oder Leasingkonditionen, die den Einstieg in die kompakte SUV-Klasse noch günstiger machen sollen. On Top noch ein 1000 Euro Bonus bis zum Jahresende.

Fazit: Der Jaecoo 7 bietet viel Ausstattung, attraktive Preise und moderne Hybridtechnik – und das in Zeiten, in der viele Wettbewerber noch deutlich selbstbewusstere Preise aufrufen, Für Käufer, die also Wert auf ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis legen und bereit sind, bei Fahrwerkfeinabstimmung und Markenbekanntheit Abstriche zu machen, ist der Jaecoo 7 ein spannender Newcomer im Kompakt-SUV-Segment. Ob er sich nachhaltig gegen etablierte Mitbewerber durchsetzen kann, wird nicht zuletzt von Service- und Händlernetz sowie von langfristiger Qualität und einer guten Ersatzteilversorgung abhängen.