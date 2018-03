Jännerrallye – RC Mühlviertel kooperiert mit Rallye Cesky Krumlov

von links: Pavel Kacerovsky und Mario Klepatsch

In Freistadt wurde ein Partnerschaftsvertrag unterschrieben

Österreicher sollen in Krumlov starten. Dafür dann Tschechen bei der Jännerrallye 2019. Ausschlaggebend für diese Kooperation war die Durchführung der New energies Rallye in Krumlov. Eine Veranstaltung für Elektrofahrzeuge, die länderübergreifend zur Durchführung gelangt und aus diesem Grund auch durch Zahlung von EU-Geldern unterstützt wird.

Die Zusammenarbeit erstreckt sich über viele Bereiche

Obmann Mario Klepatsch und Vorstandsmitglied Christian Birklbauer vom Rallyeclub Mühlviertel unterzeichneten in der Brauerei Freistadt mit dem Organisations-Manager des Automotoklubs Rallye Cesky Krumlov, Pavel Kacerovsky, einen Vertrag. Darin wurde unter anderem festgehalten, das von Seiten der Tschechen ca. 40 – 50 Streckenposten bei der Jännerrallye 2019 mitarbeiten werden. Außerdem wird sich der RC Mühlviertel bemühen einen Südböhmen Pokal ins Leben zu rufen. Man denkt dabei auch an ein Preisgeld für jene Teams die bei beiden Rallyes, also sowohl in Krumlov, als auch in Freistadt an den Start gehen. Weiters werden Informationsstände des Rallyeclub Mühlviertel sowohl bei der 46. Rallye Cesky Krumlov von 18. Mai bis 19. Mai als auch bei der New energies Rallye in Krumlov zu sehen sein. Durch solche Aktionen sollte es auch zukünftig möglich sein, österreichische Aktive zu bewegen, sich an der Rallye in Krumlov zu beteiligen bzw. tschechische Piloten wieder vermehrt zur Jännerrallye zu bringen.

Positives Feedback für das nächste Jahr

Obmann Mario Klepatsch: „Wir nützen natürlich gerade jetzt die Zeit, um für die Durchführung unserer nächstjährigen Jännerrallye optimale Voraussetzungen zu schaffen. Da gehören auch solche Kooperationen wie diese mit unseren tschechischen Freunden dazu. Dadurch erwarten wir uns schon ein positives Feedback für das nächste Jahr.“

Entschädigungen für die Feuerwehren

Aber auch abseits dieser Gespräche konnte der Rallyeclub Mühlviertel einen offenen Punkt abarbeiten. Die Feuerwehren in den Gebieten der Jännerrallye haben ihre Leistungen heuer ohne Entgeld durchgeführt. Dafür gebührt ihnen großer Dank und vollste Anerkennung. Für das nächste Jahr wird man von Seiten des RC Mühlviertel für diese wichtigen Institutionen Entschädigungsbeträge einplanen.

Weitere Informationen: jaennerrallye.at