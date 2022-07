Jaguar C-Type Replika: Auslieferung

Die erste Replika eines Jaguar C-Type steht zur Auslieferung bereit. Jaguar Classic hat das erste Continuation-Modell des C-Type fertiggestellt. Er steht nach dem obligatorischen Funktionstests über rund 250 Meilen – 370 Kilometer – zur Auslieferung an den Kunden bereit. In dem Fahrzeug stecken rund 3.000 Stunden Arbeit. Alle Original-Nachbauten der Reihe entsprechen exakt den Spezifikationen der Werksausführung aus der Rennsaison 1953.

Die Kunden haben bei der Continuation-Reihe die Wahl zwischen zwölf Außenfarben, darunter British Racing Green und Pastellblau mit kontrastierendem Feld für eine Startnummer. Für die Innenausstattung steht eine Palette aus acht Ledertönen zur Wahl.

Das erste Modell der Reihe ist in Pastellgrün lackiert und hat Ledersitze in Suede Green. Die Optik ist vom siegreichen Original-C-Type inspiriert. Der siegte am 29. Juni 1952 bei einem über 50 Runden (224 Kilometer) führenden Sportwagenrennen im französischen Reims.

Mit dem von Stirling Moss pilotierten Jaguar gewann erstmals ein mit den damals neuartigen Scheibenbremsen ausgestatteter Sportwagen ein Automobilrennen. Die neue Technik trug zusammen mit der Aluminium-Leichtbauweise, dem starken Sechszylinder und ausgefeilter Aerodynamik auch maßgeblich zum Sieg eines C-Type bei den 24 Stunden von Le Mans 1953 bei.

Den Jaguar C-Type Continuation kann man für 1,5 Millionen Britische Pfund – zirka 1,75 Millionen Euro – plus Mehrwertsteuer bestellen. Die Continuation-Modelle sind FIA-zugelassen und können an allen historischen Veranstaltungen des Welt-Automobilverbands teilnehmen. (aum)

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp