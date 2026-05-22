Jaguar fängt bei eins an

Jaguar fängt bei eins an – Noch in diesem Jahr wird Jaguar auf die internationale Automobilbühne zurückkehren. Der angekündigte luxuriöse viertürige Elektro-GT wird Type 01 heißen. Mit dieser Bezeichnung greift Jaguar die traditionelle Modellbenennung wie C-Type und E-Type wieder auf. Die „0“ steht für den elektrischen Antrieb und null Abgasemissionen, die „1“ kennzeichnet den Type 01 als ersten Jaguar einer neuen Ära.

Angetrieben wird das Modell von drei Motoren, die zusammen mehr als 736 kW (1000 PS) leisten und über 1300 Newtonmeter Drehmoment liefern. Entwickelt, konstruiert und gebaut wird der Jaguar Type 01 in Großbritannien.