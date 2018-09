Jaguar i-Pace bekommt eigene Rennserie

Noch nicht auf dem Markt, aber schon gibts eine eigene Rennserie für den in Graz gebauten Jaguar i-Pace. Die „Jaguar i-Pace eTrophy„.

Eine Premiere im Motorsport

Jeweils vor den Rennen der FIA ABB Formel E startet in Zukunft Die „Jaguar I-Pace eTrophy“ Rennserie auf denselben Strecken der elektrischen Formelrennwagen. Die weltweit erste Serie in diesem Format eröffnet Teams und Fahrern die Chance, ihr Talent in einigen der weltweit aufregendsten Städte unter Beweis zu stellen. Außerdem plant Jaguar, zu jedem Rennen einen prominenten Gastfahrer einzusetzen.

Natürlich gibts für die Gewinner eine Belohnung

Pro Saison werden Preisgelder in Höhe von insgesamt 500 000 britische Pfund (rund 560 000 Euro) ausgeschüttet. Deutsche Fans werden am 25. Mai 2019 in Berlin-Tempelhof die Möglichkeit haben, die Rennversionen des neuen vollelektrischen I-Pace in Aktion zu erleben und natürlich auch die beiden I-Type 3 des Teams Panasonic Jaguar Racing in der Formel E.

Für alle Teilnehmer gibt es ein Startepaket

Jaguar Racing bietet allen Teilnehmern der I-Pace e-Trophy ein „Arrive and Drive”Paket an. Es beinhaltet im Einzelnen:

Startberechtigung im Rahmenprogramm von zehn weltweit ausgetragenen Rennen der FIA Formel E (Saison 2018/19).

Professionelle technische Unterstützung – von der Vorbereitung des Rennwagens bis zur Auswertung von Daten

Komplette weltweite Logistik für Fahrzeuge, Ersatzteile und sonstiges Equipment

Alle Reifen und Verschleißteile

Bereitstellung von Boxen/Garagen am Rennwochenende

Promotion und Marketing über die Kanäle von Jaguar Racing und der FIA Formel E Reservierte Hospitality-Bereiche für Teilnehmer; mit der Möglichkeit, weitere Plätze für Sponsorgäste zu erwerben

Rennbekleidung für jeden Fahrer

Fernsehübertragung

Die eingeschriebenen Teams reisen in diesem Monat an

Ein typisches Rennwochenende der I-Pace e-Trophy umfasst ein freies Training, das Qualifying und ein Rennen über 25 Minuten plus eine Runde. Noch in diesem Monat werden die eingeschriebenen Teams an die Grand Prix-Rennstrecke von Silverstone reisen, um dort ihre e-Trophy-Renner in Empfang zu nehmen. Gleich vor Ort rücken sie dann zu den ersten offiziellen und gemeinsamen Testfahrten aus. Interessierte können sich per Mail an general.enquiries@jaguarracing.com wenden.

Mehrere Partner aus dem Rennsport

Jaguar Racing hat Technikpartner Sabelt als Technikpartner bestätigt. Das italienische Unternehmen hat im globalen Motorsport einen guten Namen und rüstet die I-Pace-Renner mit Sitzen, Gurten, Lenkrädern und Schutznetzen für den Kopf aus. Weitere Partner der neuen Rennserie sind Michelin (Reifen) und der offizielle Bekleidungsausstatter One All Sports dabei.

Die Straßenversion kommt nächstes Jahr

Ende nächsten Jahres kommt die Straßenversion des Jaguar i-Pace auf den Markt. Das „Elektro Performance SUV“ wird in Graz bei Magna gebaut und leistet 400PS aus zwei E-Motoren. Die Reichweite soll 500km betragen.

Der Rennkalender im Detail

Ad Diriyah, Saudi Arabien: 15. Dezember 2019

Mexico City, Mexico: 16. Februar 2019

Hongkong, Hongkong: 10. März 2019

Sanya, China: 23. März 2019

Rom, Italien: 13. April 2019

Paris, Frankreich: 27. April 2019

Monaco, Monaco: 11. Mai 2019

Berlin: Deutschland: 25. Mai 2019

New York, USA: 13. Juli 2019

New York, USA: 14. Juli 2019

