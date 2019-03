Jaguar I-Pace – Car of the Year 2019

Man wählte im Vorfeld des Genfer Autosalons. Der Jaguar I-Pace ist das Car of the Year 2019. Im Finale setzte sich der Jaguar I-Pace in einem Kopf-an-Kopf Rennen durch. Gegen sechs Mitkonkurrenten. Erstmals überhaupt hatten zwei Autos die gleiche Anzahl Gewinnerpunkte: Der Alpine A110 und der Jaguar I-Pace. Der Jaguar I-Pace holte sich dann hauchdünn den Preis. Beim Jury-Stichentscheid war der I-Pace öfter als Nummer 1 platziert. (Jaguar I-Pace: 18, Alpine A110: 16 Mal). Erstmals holte ein Jaguar die begehrte Trophäe. Der Preis übergab der Jurypräsident an Ian Callum, den Jaguar Director of Design. Callum, stolz über den Titel dazu: „Ein elektrischer SUV – das ist die Zukunft“.

„Halber“ Österreicher

Der Jaguar I-Pace wurde in Großbritannien entworfen und entwickelt. Die komplette Fertigung für alle Weltmärkte erfolgt bei Magna Steyr in Graz. Da feierte der I-Pace in einer neuen Werkshalle auch seine Weltpremiere. Gemeinsam mit dem E-Pace, der ebenfalls in Graz gebaut wird. Mit diesem Auftrag entstanden rund 2.000 Arbeitsplätze direkt bei Magna Steyr. Weitere rund 4.000 Arbeitsplätze in der automobilen Zuliefer-Industrie und bei lokalen Dienstleistern in Österreich.

Prof. Dr. Ralf Speth, CEO, Jaguar Land Rover: „Unser erstes Elektrofahrzeug holt als erster Jaguar den Preis ‚Europas Auto des Jahres’. Das erfüllt uns mit besonderem Stolz. Er ist das fortschrittlichste Batterieelektrische Fahrzeug und wir sehen ihn als Game Changer.“ Bis Ende Jänner 2019 hat Jaguar bereits über 8.000 I-Pace ausgeliefert –75 Prozent davon an europäische Kunden.

Das Car of the Year 2019 Wahlergebnis

Jaguar I-Pace 250 Punkte, Alpine A110 250, Kia Ceed 247, Ford Focus 235, Citroën C5 Aircross 210, Peugeot 508 192, Mercedes-Benz A-class 116 Punkte

