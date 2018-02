Jaguar Land Rover Austria – Neue Geschäftsführung

Jaguar Land Rover Austria – Neue Geschäftsführung. Dr. Thomas J. Hörmann übernimmt die Position des Managing Directors/Geschäftsführers bei Jaguar Land Rover Austria.

Er ist damit für das gesamte Geschäft der beiden Marken Jaguar und Land Rover in den beiden Märkten Österreich und Tschechien verantwortlich.

Hörmann bringt breite Erfahrung in der Automobilbranche mit, er war in

verschiedenen leitenden Funktionen in Vertrieb, Marketing, Risk Management und After Sales bei Ford Financial Services, Ford Motor Company, Fiat Chrysler Automobiles und zuletzt bei der AMAG Gruppe tätig.

Seine Positionen führten ihn im Laufe seiner beruflichen Karriere auch nach England, Deutschland und zuletzt in die Schweiz. Seit Oktober 2016 führte er als Operations Director das tägliche Geschäft von Jaguar Land Rover Austria GmbH. Der 46-jährige Thomas J. Hörmann stammt aus Gröbming und promovierte an der Universität Klagenfurt in angewandter Betriebswirtschaftslehre.