Jaguar/Land Rover – Neue Geschäftsführung

Mit 01. April übernimmt Dkfm. Felix J. Wannemacher die Position des Managing Directors/Geschäftsführers der Jaguar Land Rover Austria GmbH.

Er ist damit für das gesamte Geschäft der beiden Automobil-Marken Jaguar und Land Rover in den Märkten Österreich und Tschechien verantwortlich. Herr Wannemacher bringt breite und internationale Erfahrung in Marketing & Sales, Management-Beratung sowie speziell in der Automobilbranche mit. Er startete seine Karriere im Management-Consulting, wechselte dann zur Volkswagen-Gruppe und war in mehreren leitenden Funktionen in Verkauf, Marketing, Vertriebs-Netzwerk und Unternehmensstrategie bei Volkswagen AG, Skoda Auto a.s. und Seat S.A. tätig. Dabei lernte er auch die Märkte Österreich und Tschechien genau kennen. Seit Oktober 2018 führte er als Director Sales Operations das Verkaufsgeschäft von Jaguar Land Rover Europa mit einem Absatz von rund 120.000 Fahrzeugen jährlich.

Parallel dazu war er auch Sales Director für den Jaguar Land Rover-Vertrieb in Deutschland. Seine Positionen führten ihn im Laufe seiner beruflichen Laufbahn auch in die USA, nach Tschechien und nach Spanien. Die Abteilungen Customer Service, Human Resources, Finanz, Marketing, Vertrieb und Public Relations berichten an den Managing Director. Herr Wannemacher stammt aus München, ist 41 Jahre alt, wuchs teilweise in Kirchberg/Tirol auf, lebt in Partnerschaft und hat eine Tochter. Er studierte an der Handelshochschule Leipzig Betriebswirtschaftslehre.

