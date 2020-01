Jaguar Land Rover – Neue Sitztechnologie

Jaguar Land Rover entwickelt den Autositz der Zukunft: ein Sitz mit Verformungs-Technologie, der das Wohlbefinden der Passagiere steigert und Gesundheitsrisiken durch lange Autofahrten mindert. Die formbaren Sitze werden derzeit von der Abteilung für Innenraumentwicklung bei Jaguar Land Rover erprobt. Kleine Aktoren im Sitzschaum erzeugen ständig Mikroverstellungen. Sie lassen im Gehirn ein Gefühl entstehen, als ob der Sitzende gerade geht.

Untersuchungen der Weltgesundheitsorganisation WHO zeigen, dass rund 1,4 Milliarden Menschen, also ein Viertel der Weltbevölkerung, eine zunehmend sitzende Lebensweise pflegt. Dies führt zu Muskelverkürzungen in Beinen, Hüfte und Gesäß sowie in der Folge zu Rückenschmerzen. Die geschwächten Muskeln erhöhen außerdem die Gefahr von Verletzungen durch Stürze oder Zerrungen. Mit der neuen Sitztechnologie will Jaguar Land Rover diesen Gesundheits-Nachteilen entgegenwirken. Denn mit der Simulation des Geh-Rhythmus, dem sogenannten Beckenpendeln, kann die Technologie die Risiken mindern, die dem Körper durch langes Sitzen auf ausgedehnten Autofahrten drohen.

