Jaguar & Land Rover – Neuer Vertragspartner in Graz

Bei Jaguar & Land Rover wird in Graz ein neuer Vertragspartner das Händlernetz verstärken. Die Autohaus GB Premium Cars GmbH & Co KG scheidet per 31. Juli 2020 einvernehmlich aus dem Jaguar- & Land Rover-Händlernetz aus. Bis dahin bleibt das Autohaus zuständig für Neuwagenverkauf und Service des bestehenden Kundenfuhrparks im Großraum Graz.

In einem nahtlosen Übergang nimmt ab 1. August 2020 die Wolfgang Denzel AG mit einem neuen Jaguar- und Land Rover-Autohaus die Tätigkeit als Vollvertragspartner in Graz auf. Im gleichen Zug nimmt ab 1.8.2020 die Wolfgang Denzel Auto AG nahtlos mit einem neuen Jaguar- und Land Rover-Autohaus (Handel und Service) in der Wetzelsdorfer Straße 35 in Graz seine operative Tätigkeit als Vollvertragspartner auf.

Mit einem signifikanten Investment baut die Wolfgang Denzel Auto AG ein bestehendes Autohaus in einen Jaguar- und Land Rover-Schauraum um. Nach neuester Corporate Identity. In der Werkstatt richtet man 9 Arbeitsbühnen für die Wartung der Kundenfahrzeuge ein. Inklusive speziellem Arbeitsplatz für die Wartung der Plug-In-Hybrid- und rein elektrisch angetriebenen Fahrzeuge von Land Rover und Jaguar.

In Graz – wo Jaguar bei Magna Steyr den kompakten E-PACE und vollelektrischen I-PACE fertigen lässt – ist somit für die Zukunft eine attraktive und mit ausreichend Kapazität versehene Repräsentanz der Premium-Marken Jaguar und Land Rover sichergestellt.

