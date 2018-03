Jaguar-Stromer umrundet Formel 1-Kurs von Monaco

Jaguar-Stromer umrundet Formel 1-Kurs von Monaco. Jaguar hat den neuen I-PACE auf eine geheime Runde um den Straßenkurs von Monaco geschickt, um auf der legendären Runde das dynamische Handling und die Motorpower des vollelektrisch angetriebenen Jaguar zudemonstrieren.

Jaguar I-PACE im Monaco-Test

Late Night Test

Mit seiner Mischung aus kurzen und geraden Passagen und zahlreichen engen Kurven war die Strecke am Mittelmeer das ideale Terrain für den geheimen Late-Night-Test des neuenElektroautos, das 221 kW/400 PS und maximal 696 Nm aus den beiden von Jaguar selbst entwickelten E-Motoren schöpft und in nur 4,8 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigt. https://youtu.be/bYybncHRg2A

Der am 1. März erstmals vorgestellte Jaguar I-PACE ist seit Beginn des Monats bestellbar. Seine 90 kWh Lithium-Ionen-Batterie verhilft ihm zu einer Reichweite von 480Kilometern (WLTP-Zyklus). An einer 100 kW-Schnellladesäule mit Gleichstrom ist der Akku in 40 Minuten wieder zu 80 Prozent gefüllt. Zusammen mit dem Design und künstlicher

Intelligenz an Bord verkörpert der I-PACE das Elektroauto, auf das weltweit viele Kunden gewartet haben.

I-PACE eTROPHY

Jaguar hat den Performance-SUV mit der Expertise aus dem Formel E-Engagement entwickelt und zugleich eine Rennversion angedacht. Mit der noch in diesem Jahr unter dem Titel I-PACE eTrophy die weltweit erste Rennserie mit einem in Großserie produzierten EModell startet. Rechtzeitig zum Beginn der fünften Formel E-Saison wird der Jaguar Land Rover-Geschäftsbereich Special Vehicle Operations (SVO) bis zu 20 identische I-PACE eTROPHY-Rennwagen aufbauen, die dann im Rahmenprogramm der ABB FIA Formel E-Saison 2018/19 die Fans auf den Tribünen zusätzlich begeistern werden.