Jaguar und die Stunde Null

Jaguar und die Stunde Null – Mit der Konzeptstudie Type 00, die jetzt in München zum ersten Mal dem Publikum vorgestellt wurde, zeigt Jaguar die vollelektrische Zukunft der britischen Marke. Die Studie ist die Basis für eine viertürige Limousine, die im kommenden Jahr auf den Markt kommen wird. Die Preisliste für die Serienversion des Type 00 als viertüriger GT wird bei deutlich mehr als 100.000 Euro beginnen und angesichts der geringen Stückzahlen werden auch nicht alle bisherigen Jaguar-Händler die neue Modellfamilie anbieten.

Das Concept Car ist noch ein Zweisitzer mit avantgardistischen Scherentüren und erstreckt sich über mehr als fünf Meter und steht auf 23-Zoll-Rädern. Die Form ist durchaus polarisierend und löst das bisher eher angepasste Design der Jaguar-Modelle ab. Der Name Type 00 wurde ganz bewusst entworfen, um mit der bisherigen Geschichte der Marke abzuschließen und ein neues Kapitel zu beginnen. Über die technischen Daten des späteren Serienfahrzeugs ist noch nicht viel bekannt. Die Reichweite soll bei 770 Kilometern liegen, und an einer 350-kW-Ladesäule soll in 15 Minuten Energie für 321 Kilometer geladen werden können. hak/aum