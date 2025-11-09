Japan Mobility Show 2026 – Kei-Cars und mehr – Die aktuelle Show verspricht erneut wegweisende Impulse für die Mobilität der Zukunft. Unter dem Motto „A unique opportunity to explore mobility’s future“ präsentieren sich Hersteller, Technologie-Startups und Mobilitätsdienstleister-branchenübergreifend – mit dem Ziel, auch neue Wege jenseits des klassischen Automobils zu erkunden. Hier die Highlights dazu.

Mit über 500 teilnehmenden Unternehmen wird die Veranstaltung zur bislang größten ihrer Art.

Es symbolisiert den umfassenden Technologie- sprung im Bereich Elektromobilität, Vernetzung und Design. Nissan bringt zum Beispiel mit der vierten Generation des Elgrand-Minivans sowie dem überarbeiteten Ariya-EV zwei japanmarktspezifische Neukonstruktionen. Zusätzlich werden innovative Konzepte für autonome Mobilitätsdienste vorgestellt.

Besonders eindrucksvoll: Der chinesische Hersteller BYD zeigt mit dem RACCO sein erstes reines Elektro-Kei-Car für Japan sowie ein bedroht scheinendes Statement im kompakten Segment. Neben Personenkraftwagen rücken Nutz- und Dienstfahrzeuge in den Fokus: zum Beispiel. der Hersteller Hino Motors präsentiert BEV-Lastwagen und autonome Buskonzepte – Mobilität wird zunehmend logistisch gedacht. Das Rahmenprogramm reicht von Startup-Pitches im Programm „Startup Future Factory“ bis zu interaktiven Ausstellungen rund um Digitalisierung, Vernetzung und urbanes Mobilitätsdesign.

Tendenzen & Ausblicke

Ein wichtiger Trend: Elektromobilität (EV), Plattformstrategien und alternative Antriebe sind längst Mainstream – doch im Fokus stehen nun Vernetzung, digitale Nutzererlebnisse und Mobilitätsdienstleistungen. Fahrzeuge werden zu Plattformen: Mit Features wie Vehicle-to-Load – V2L, modularer Innenraumgestaltung, cloudbasierter Software-Integration oder Car-as-a-Service-Modellen. Auch die Rolle von Nicht-Auto-Herstellern wird grösser: Elektronikfirmen, IT-Dienstleister und Energieanbieter dringen in den Mobilitätsmarkt vor – sie bringen neue Sichtweisen in Gestaltung und Nutzung.

Bedeutung für Österreich und Europa

Für europäische Märkte bietet die Show einen Ausblick auf Strategien, die hier oft mit Verzögerung eintreffen – etwa Kei-Cars aus Asien, Shared-Mobility-Konzepte oder integrierte Dienste. Entscheidend werden Markt- und Regulierungsrahmen sein: Wie schnell lassen sich Modelle zum Beispiel in Städte mit hoher Fluktuation oder engen Flächen übernehmen? Aus österreichischer Perspektive ist die Teilnahme bedeutsam, um Trends früh zu erkennen – etwa beim Ladenetz, Smart-Grid-Anbindung der Fahrzeuge oder neuen Mobilitätsdiensten in touristischen Regionen mit besonderen Anforderungen wie Saisonverkehr oder E-Mobilität im alpinen Bereich.