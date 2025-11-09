Japan Mobility Show 2026 – Kei-Cars und mehr

09.11.2025

Japan Mobility Show 2026 – Kei-Cars und mehr – Die aktuelle Show verspricht erneut wegweisende Impulse für die Mobilität der Zukunft. Unter dem Motto „A unique opportunity to explore mobility’s future“ präsentieren sich Hersteller, Technologie-Startups und Mobilitätsdienstleister-branchenübergreifend – mit dem Ziel, auch neue Wege jenseits des klassischen Automobils zu erkunden.  Hier die Highlights dazu.

Mit über 500 teilnehmenden Unternehmen wird die Veranstaltung zur bislang größten ihrer Art.

Generation 4 – Nissan Elgrand Custom
Studie Suzuki Vision e-Sky
Studie für 2025 –  Suzuki Vision e-Sky

Es symbolisiert den umfassenden Technologie- sprung im Bereich Elektromobilität, Vernetzung und Design. Nissan bringt zum Beispiel mit der vierten Generation des Elgrand-Minivans sowie dem überarbeiteten Ariya-EV zwei japanmarktspezifische Neukonstruktionen. Zusätzlich werden innovative Konzepte für autonome Mobilitätsdienste vorgestellt.

Besonders eindrucksvoll: Der chinesische Hersteller BYD zeigt mit dem RACCO sein erstes reines Elektro-Kei-Car für Japan sowie ein bedroht scheinendes Statement im kompakten Segment. Neben Personenkraftwagen rücken Nutz- und Dienstfahrzeuge in den Fokus: zum Beispiel.  der Hersteller Hino Motors präsentiert BEV-Lastwagen und autonome Buskonzepte – Mobilität wird zunehmend logistisch gedacht. Das Rahmenprogramm reicht von Startup-Pitches im Programm „Startup Future Factory“ bis zu interaktiven Ausstellungen rund um Digitalisierung, Vernetzung und urbanes Mobilitätsdesign.

Tendenzen & Ausblicke
Studie Hino Motors – Modell Poncho

Ein wichtiger Trend: Elektromobilität (EV), Plattformstrategien und alternative Antriebe sind längst Mainstream – doch im Fokus stehen nun Vernetzung, digitale Nutzererlebnisse und Mobilitätsdienstleistungen. Fahrzeuge werden zu Plattformen: Mit Features wie Vehicle-to-Load – V2L, modularer Innenraumgestaltung, cloudbasierter Software-Integration oder Car-as-a-Service-Modellen. Auch die Rolle von Nicht-Auto-Herstellern wird grösser: Elektronikfirmen, IT-Dienstleister und Energieanbieter dringen in den Mobilitätsmarkt vor – sie bringen neue Sichtweisen in Gestaltung und Nutzung.

Bedeutung für Österreich und Europa

Für europäische Märkte bietet die Show einen Ausblick auf Strategien, die hier oft mit Verzögerung eintreffen – etwa Kei-Cars aus Asien, Shared-Mobility-Konzepte oder integrierte Dienste. Entscheidend werden Markt- und Regulierungsrahmen sein: Wie schnell lassen sich Modelle zum Beispiel in Städte mit hoher Fluktuation oder engen Flächen übernehmen? Aus österreichischer Perspektive ist die Teilnahme bedeutsam, um Trends früh zu erkennen – etwa beim Ladenetz, Smart-Grid-Anbindung der Fahrzeuge oder neuen Mobilitätsdiensten in touristischen Regionen mit besonderen Anforderungen wie Saisonverkehr oder E-Mobilität im alpinen Bereich.

Die Japan Mobility Show 2026 ist also weit mehr als eine Automesse mit Neuerscheinungen: Sie fungiert als Szenarien-Labor für Mobilität im Jahr 2030 ff. Wer dort Innovationen entdeckt, bekommt einen Blick in Zukunftsfelder – von urbaner Mikromobilität bis hin zu Service-Ökosystemen. Für Entscheider, Mobilitäts-Interessierte oder Technik-Fans heißt das: Wer früh schaut, bekommt den Vorsprung.