Japanische Eule

Japanische Eule (engl. Owl) hebt mit über 2.000 PS ab.

Mit fantastischen Zahlen wartet der japanische Hersteller Aspark auf. Von Null auf 100 km/h in unter zwei Sekunden, 1.480 kW/ 2.012 PS und eine Höchstgeschwindigkeit von 400 km/h. Und das Ganze rein elektrisch sowie mit einer Reichweite von bis zu 450 Kilometern. Das nicht mal einen Meter hohe Hypercar, welches komplett aus Carbon gefertigt ist, besticht mit 2.000 Nm Drehmoment und erreicht die 300 km/h in nicht mal 11 Sekunden. Geplant sind 50 Fahrzeuge, welche der Hersteller in Turin bei Manifattura Automobili Torino Nauen lassen will. Die ersten Exemplare sollen bereits im zweiten Quartal 2020 ausgeliefert werden.

Der Basispreis liegt bei knapp 2,9 Millionen Euro. Interessenten müssen eine Reservierungsgebühr von 50.000 Euro hinterlegen.

