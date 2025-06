Jeder macht Fehler – Der Ram 1500 V8 kommt zurück

Jeder macht Fehler – Der Ram 1500 V8 kommt zurück – KW Auto, europäischer Importeur der Stellantis-Marken Ram und Dodge, kündigt die Rückkehr des legendären Ram 1500 mit dem 5,7-Liter-Motor Hemi V8 an. Er soll ab Winter verfügbar sein. Die Wiedereinführung erfolgt aufgrund von Kundenreaktionen, die sich mit dem 3,0-Liter-Twin-Turbo-Reihensechszylinder und seinen bis zu 540 PS nicht zufrieden geben wollen, obwohl er stärker ist als der großvolumige Achtzylinder mit seinen 395 PS. Auch beim Drehmoment hat der kleinere Motor mit 706 Newtonmetern – V8 – 556 Newtonmeter – die Nase vorn, aber eben nicht beim Sound und der Charakteristik.

Jeder Hemi-Ram erhält ein neues, auf dem Kotflügel montiertes „Symbol of Protest Badge“, entworfen vom Ram Designer-Team. Das Emblem zeigt den Widderkopf, der von einem V8-Block angetrieben wird. In Europa wird der Ram 1500 mit Hemi-Motor in den Ausstattungen Laramie, Sport – später verfügbar – und Limited erhältlich sein – gemäß eines straffen Produktplans für die nächsten 18 Monate.

„Jeder macht Fehler – entscheidend ist, wie man damit umgeht. Ram hat einen Fehler gemacht, als wir den Hemi aus dem Programm genommen haben – wir stehen dazu und haben ihn korrigiert“, sagt Tim Kuniskis, CEO der Marke Ram. „Ram wird weiterhin den leistungsstärkeren und effizienteren Hurricane-Reihensechszylinder anbieten, aber die Botschaft der Kunden war eindeutig: Es gibt keinen Ersatz für den legendären Hemi V8. Am Monatsende zählen die Verkäufe an Kunden – nicht Statistiken ideologischer Glaubensgemeinschaften. hak/aum