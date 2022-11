Jedes vierte Auto mit Beleuchtungsmängeln

Mehr als jedes vierte Auto ist mit Beleuchtungsmängeln unterwegs. Die Mängelquote beim Licht-Test 2022 ist mit 27,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr (27,5 Prozent) fast unverändert. Das zeigt eine aktuelle Statistik. Die Kfz-Betriebe haben dafür über 65.000 Mängelberichte zur Verfügung gestellt.

Der Anteil der Blender, also der Fahrzeuge mit zu hoch eingestellten Scheinwerfern, ist mit 8,3 Prozent nur leicht geringer als 2021 (8,9 Prozent). Zu niedrig eingestellte Scheinwerfer hat man sogar in 9,4 Prozent der Fälle bemängelt (2021: 8,0 Prozent). Denn eine verringerte Sichtweite reduziert die Sicherheit.

Mit 19,8 Prozent stehen die Hauptscheinwerfer wieder an erster Stelle der Mängelstatistik (2021: 18,7 Prozent). Bei drei Prozent der Fahrzeuge war ein Hauptscheinwerfer sogar komplett ausgefallen. Sehr viele sind also als „Einäugige“ auf den Straßen unterwegs. Mit der rückwärtigen Beleuchtung hatte etwa jeder Zehnte Probleme (9,5 Prozent; 2021: 9,4 Prozent). Aber nur wenn Brems- und Rücklichter funktionieren, haben nachfolgende Fahrer die Chance, rechtzeitig zu reagieren und so Unfälle zu vermeiden. (aum)

