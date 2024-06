Jeep Wagoneer S – Elektro Luxus SUV

Parallel zur Allradversion seines kleinsten Modells Avenger 4xe hat Jeep den Wagoneer S eingeführt. Dieses Modell ist in den USA seit den 1960er Jahren bekannt und gilt als einer der ersten Luxus-SUVs. Sechzig Jahre später übernimmt der Wagoneer S erneut eine Vorreiterrolle.

Als erstes voll-elektrisches SUV der Marke passt er sich in Größe und Form an europäische Standards an. Noch dieses Jahr wird der 4,89 Meter lange Elektro-SUV in den USA und Kanada erhältlich sein. Europa und andere Märkte folgen später.

Leistung und Technik

Der Jeep Wagoneer S wird ausschließlich als batterieelektrisches Fahrzeug angeboten. Er erreicht eine Reichweite von über 300 Meilen pro Ladung nach dem US-Zyklus. Der Wagoneer S leistet 600 PS und beschleunigt in nur 3,4 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Sein Drehmoment übersteigt 800 Nm. Er basiert auf der STLA Large-Plattform, die speziell für ihn angepasst wurde. Der serienmäßige elektrische Allradantrieb sorgt für eine hervorragende Fahrdynamik unter verschiedenen Straßenbedingungen. Das SelecTerrain-Traktionsmanagementsystem bietet fünf Fahrmodi: Auto, Sport, Eco, Snow und Sand.

Die 3-in-1-Elektroantriebsmodule vereinen Motor, Getriebe und Leistungselektronik. Sie optimieren die Energieeffizienz und Leistung. Das vordere EDM reduziert den Energieverbrauch beim Cruisen, was die Reichweite verbessert.

Design und Innenraum

Das Design des Wagoneer S bleibt der Jeep-Ästhetik treu, jedoch mit modernen Akzenten. Der typische Grill ist nun geschlossen und wird beleuchtet, wenn man sich dem Fahrzeug nähert. Die aerodynamische Form und integrierte Türgriffe verbessern die Aerodynamik weiter. Die Launch Edition in den USA bietet dunkle Akzente und verzichtet aus Umweltschutzgründen auf Chrom.

Im Innenraum wartet der Wagoneer S mit modernster Technologie und luxuriösem Komfort. Es gibt vier Displays mit insgesamt über 45 Zoll Bildschirmdiagonale. Das Audiosystem von McIntosh mit 19 Lautsprechern verspricht exzellenten Klang. Die Sitze sind beheizt und belüftet und bestehen aus umweltfreundlichen Materialien.

Mit dieser Neuerung setzt der Wagoneer S die Tradition von Jeep als Innovator im SUV-Bereich fort. Er bietet eine Kombination aus Elektromobilität, Luxus und fortschrittlicher Technologie.

