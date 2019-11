JMS veredelt Golf GTI

Das Unternehmen JMS Fahrzeugteile veredelt den Golf GTI.

Der VW Golf gilt nicht nur als der Kompaktklasse-Wagen schlechthin. Auch das Sportmodell GTI gilt quasi als der Urvater aller Hot Hatches. Auch mehr als 40 Jahre nach Einführung seiner 110 PS starken ersten Generation ist der GTI noch immer einer der Stars seiner Zunft. Neben den regulären Ausführungen bietet VW regelmäßig Sonderversionen an. So die Edition 35 vom Sommer 2011 bis Herbst 2012 zum entsprechenden Jubiläum. Ein Exemplar derer wurde nun umfangreich bei JMS Fahrzeugteile veredelt.

Golf meets Barracuda

Das in auffälligem Orange lackierte Fahrzeug des Instagram-Influencers bagged_ED35 wird bei der Essen Motor Show 2019 vom 29.11. bis 8.12. als Eyecatcher auf dem JMS- respektive Barracuda Racing Wheels-Stand 7D23 in Halle 7 zu bestaunen sein. Präsentiert wird er vom Model Sabrina Doberstein, die als Markenbotschafterin von Barracuda fungiert. An den Achsen des Golfs ist ein Radsatz aus dem Hause Barracuda Racing Wheels montiert. Es handelt sich um Ultralight Project 3.0-Felgen in den Dimensionen 8,5×20 Zoll ET43. Während sie grundsätzlich ein schwarzes Finish in black milled aufweisen, setzen ihre gefrästen, seitlichen Speichenkonturen in flash orange leuchtende Farbakzente, passend zur Karosserie. Die Bereifung misst 225/30 R20.

Eigenbau vs. JMS

Ergänzend installierte JMS einen Diffusor-Einsatz am Heck. Während die vordere Spoilerlippe samt Abstützungen an der modifizierten Frontschürze ein Eigenbau des Besitzers ist. Ein weiteres Merkmal, welches die Veredlung des GTI und vor allem die Inszenierung der Räder eindrucksvoll unterstreicht, ist seine Tieferlegung. Sie ist einem höhenverstellbaren Luftfahrwerk zu verdanken. Im Innenraum sorgte JMS durch die Installation eines Wiechers-Clubsport-Überrollbügels für sportliche Akzente. Und das umfangreiches Gladen-Hifi-System garantiert nicht nur für einen perfekten Sound-Genuss, sondern sieht darüber hinaus wirklich toll aus. Ein Dankeschön für die Erstellung der Bilder geht an den Fotografen Jonathan Goerke.

Weltpremieren in Essen

Neben dem Golf GTI und weiteren Showcars wird auf der Essen Motor Show jeweils ein neues Felgen-Highlight der hochwertigen Marken Barracuda Racing Wheels und Cor.Speed Sports Wheels seine Weltpremiere feiern. Die Barracuda Project X sowie die Cor.Speed Kharma. Zur Enthüllung beim ersten Messetag am 29.11.2019 sind interessierte Medienvertreter sind herzlich eingeladen – sie können sich auf bahnbrechende, einzigartige Designs freuen.

