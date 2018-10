Jo Stenuit wird Mazda-Designdirektor

Jo Stenuit (49) wird neuer europäischer Designdirektor von Mazda in Oberursel. Er folgt auf Kevin Rice, der im August 2018 den Posten verließ.

Seit mehr als 20-Jahren im Mazda Designteam

Nach seinem Abschluss am Royal College of Art in London ist Jo Stenuit seit mehr als 20 Jahren Teil des Mazda Designteams in Europa und bekleidete verschiedene Positionen im europäischen Designzentrum der Marke in Oberursel. Vor seiner letzten Position als Head of Interior Design und Brand Style war er leitender Interiordesigner der beiden Concept Cars Kiyora (2008) und Hakaze (2007) sowie der Vorgängergeneration des Mazda3 (2008). Außerdem sammelte der Belgier zwei Jahre Erfahrung im Hauptsitz von Mazda in Hiroshima, wo er das Interieur des CX-7 (2004-2006) entwickelte. Jo Stenuit berichtet an Ikuo Maeda, Global Design Chef von Mazda in Hiroshima, sowie Hajime Seikaku, Vice President des europäischen Forschungs- und Entwicklungszentrum von Mazda in Oberursel. (ampnet/jri)

Teilen mit: Twitter

Facebook

Google

WhatsApp