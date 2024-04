Jozef Kabaň – Neuer Chefdesigner bei MG Motor

Jozef Kabaň ist zukünftig für die Designsprache von MG-Modellen verantwortlich. Der ehemalige Designer von Audi, Skoda, BMW, Rolls-Royce und Volkswagen wurde als Vice President des Global Design Centers von SAIC Motor verpflichtet. Bekannt wurde der 51-jährige Slowake vor allem durch den Skoda Vision C, der die aktuelle Designsprache der tschechischen Marke im März 2014 vorbereitete und seitdem in zahlreichen Modellen umgesetzt wird. Auch an der Gestaltung des Bugatti Veyron war er maßgeblich beteiligt.

Kabaň begann seine Karriere als Designer bei Volkswagen und wechselte anschließend zu Audi, wo er 2007 zum Leiter des Exterieur-Designs aufstieg. Ab 2008 übernahm er eine ähnliche Funktion bei Skoda und leitete als verantwortlicher Designer den Wechsel der aktuellen Designsprache der Marke ein. 2017 wechselte er zu BMW, wo er ab 2019 die Leitung des Designs der Tochtergesellschaft Rolls-Royce übernahm. Im Januar 2020 kehrte Kabaň zu Volkswagen zurück und entwickelte dort unter anderem das Design des ID. Buzz.

Bis zum Jahr 2030 plant der Mutterkonzern von MG Motor, SAIC Motor, rund 30 neue, rein elektrische Modelle unterschiedlicher Marken auf den Markt zu bringen – darunter zahlreiche MG wie den neuen MG3 Hybrid+, der Ende Mai in den Verkauf geht.

